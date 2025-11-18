Substanța care le-a cauzat decesul celor trei este una extrem de toxică. Tatăl copiilor se zbate între viață și moarte pe patul de spital.

Mamă și doi copii, morți într-un hotel din Istanbul

Familia se afla în vacanță în Turcia. Cei patru erau de origine din Germania, dar veniseră să se relaxeze și să-și viziteze rudele. Timp de o săptămână, au ales să se cazeze la un hotel din Istanbul.

Ulterior, mama și cei doi copii, de 3 și 6 ani, au început să se simtă rău. Au ajuns pe mâna medicilor, au fost tratați, dar nu prezentau semne de îngrijorare, așa că au fost externați din spital. Cadrele medicale i-au tratat de toxiinfecție alimentară, însă în următoarea noapte s-au simțit și mai rău. Femeia și cei doi copii au plecat de urgență la spital.

Medicii au încercat să le salveze viața, dar fără succes. Mama și copiii au murit, iar tatăl se află la Terapie Intensivă.

Poliția a ajuns la fața locului, iar prima dată a luat în calcul că cele trei persoane au murit după ce au mâncat de la un magazin din apropierea hotelului. Spațiul comercial a fost închis după tragedie.

După investigații, au descoperit că nu toxiinfecția alimentară este cauza morții celor trei turiști din Germania.

În prezent, anchetatorii investighează hotelul din Fatih, Istanbul. Ceilalți turiști au fost evacuați și trimiși către alte spații de cazare.