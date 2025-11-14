Bărbatul se deplasase la Istanbul pentru tratamente estetice, într-o țară devenită renumită la nivel internațional pentru acest tip de servicii medicale accesibile.

Implant de păr efectuat la o clinică din Istanbul

Pacientul a apelat la o clinică specializată în transplant capilar, „Dymed”, aflată în Istanbul. Potrivit presei turce, acesta a ajuns săptămâna trecută în oraș și a finalizat fără probleme procedura de implant de păr. A fost apoi cazat într-un hotel frecventat de turiștii veniți pentru intervenții medicale, fără să existe semne că ar avea complicații.

A doua zi: intervenție stomatologică urmată de colaps în camera de hotel

În ziua următoare, bărbatul s-a prezentat la o clinică stomatologică pentru un tratament la nivelul danturii. După consult și intervenție, acesta s-a întors în camera sa de la un hotel din cartierul Șișli, o zonă centrală a Istanbulului. La scurt timp, a fost găsit prăbușit.

Echipele medicale chemate de urgență nu au reușit să îl resusciteze, iar decesul a fost declarat pe 11 noiembrie.

Autoritățile au deschis o anchetă

Trupul neînsuflețit a fost transferat la Institutul de Medicină Legală din Istanbul (Adli Tip Kurumu) pentru efectuarea autopsiei, care urmează să stabilească exact cauza morții. Poliția turcă a deschis o anchetă pentru clarificarea circumstanțelor în care bărbatul a decedat.

Ulterior, cadavrul a fost repatriat în Marea Britanie, unde locuiește familia victimei.