Dispariție semnalată după aproape o lună

Bărbatul nu mai fusese văzut din data de 10 octombrie, iar dispariția sa a fost anunțată abia acum două zile, când un localnic a sesizat autoritățile la numărul de urgență 112. Echipele de polițiști au început căutările imediat, însă primele verificări nu au dus la niciun rezultat.

În cursul dimineții de joi, anchetatorii au revenit la locul unde fratele victimei și-ar fi improvizat un adăpost, în zona fostului CAP Bălănoaia. În timpul verificărilor, oamenii legii au făcut o descoperire macabră: trupul bărbatului dispărut se afla într-o fosă septică dezafectată, la aproximativ trei metri adâncime.

Cu sprijinul echipajelor de la ISU Giurgiu, cadavrul a fost scos la suprafață și transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

Suspiciuni de omor. Ancheta, preluată de procurorii din Giurgiu

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, cercetările au fost demarate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, dosarul fiind instrumentat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

„În urma cercetărilor efectuate în zona localității Bălănoaia, polițiștii au descoperit persoana dispărută într-o fosă septică dezafectată, aceasta fiind decedată. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a survenit decesul”, au precizat reprezentanții IPJ Giurgiu.

Fratele victimei, principalul suspect

Surse judiciare indică faptul că fratele bărbatului decedat a fost ridicat de polițiști și dus la audieri. Acesta este considerat principalul suspect în acest caz, mai ales că în trecut ar fi ispășit o pedeapsă cu închisoarea pentru omor.

Cercetările continuă pentru a se stabili dacă între cei doi frați a avut loc un conflict și dacă moartea bărbatului de 59 de ani a fost provocată intenționat.