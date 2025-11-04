Ce au anunțat oamenii legii în acest caz?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 08:00, iar echipajele Poliției Municipiului Constanța s-au deplasat imediat la fața locului.

„Polițiștii deplasați în parc au constatat că sesizarea se confirmă. Cadavrul aparține unui bărbat în vârstă de 51 de ani”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Zona a fost delimitată, iar echipa criminalistică a efectuat primele verificări. Corpul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată autopsia pentru stabilirea exactă a cauzei morții.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a afla dacă bărbatul a murit din cauze naturale sau dacă este vorba despre o moarte suspectă.