”La data de 24 octombrie 2025, în jurul orei 10:00, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat ar fi căzut de pe o schelă în timp ce ar fi efectuat lucrări la etajul 5 al unui imobil de pe strada Armoniei din Timişoara. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 51 de ani, care, din nefericire, a decedat”, a transmis IPJ Timiş.

În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul.