Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, accidentul s-a produs în jurul orei 12:20. Bărbatul efectua lucrări de reparații în curtea instituției școlare, când, în timp ce cobora de pe schelă, s-ar fi dezechilibrat și a căzut. Impactul a fost extrem de puternic, iar echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„La data de 23 octombrie 2025, în jurul orei 12.20, Dispeceratul IPJ Covasna a fost sesizat prin apel la 112 cu privire la faptul că un muncitor a căzut de la înălțime, în timpul lucrărilor efectuate într-o unitate de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe. Din nefericire, bărbatul și-a pierdut viața”, se arată în comunicatul oficial al poliției.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei și pentru a verifica dacă au fost respectate normele de securitate în muncă. Cercetările se desfășoară sub aspectul uciderii din culpă și al nerespectării măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Inspectorii de muncă urmează să stabilească dacă schela era montată corespunzător și dacă muncitorul purta echipamentul de protecție obligatoriu.



