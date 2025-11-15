Potrivit ministrului turc al Justiției, Yilmaz Tunc, procurorii au deschis un dosar pentru omor din neglijență și au dispus arestarea a patru comercianți suspectați că ar fi vândut produse alimentare contaminate. A fost închis și un magazin alimentar din cartierul Besiktas, iar echipele de anchetă au prelevat probe din mai multe puncte unde familia ar fi consumat alimente.

Cum s-a derulat tragedia

Familia sosise la Istanbul duminică, iar în primele ore ale vizitei s-ar fi oprit la mai mulți comercianți ambulanți din zona Ortaköy, o destinație populară situată pe malul Bosforului. Conform relatărilor din presa turcă, cei patru ar fi consumat midii umplute cu orez, kokoretsi – un preparat tradițional pe bază de intestine de miel –, cartofi umpluți și diverse dulciuri.

În scurt timp, toți membrii familiei au prezentat simptome severe de intoxicație alimentară. Au fost internați miercuri la un spital local, însă, după tratament, au fost externați. Starea lor s-a agravat rapid, iar copiii au murit la scurt timp după reîntoarcerea la spital. Mama lor a decedat la scurt timp, iar tatăl luptă în continuare pentru viața sa în secția de ATI.

Anchetă amplă și îngrijorări legate de siguranța alimentară

Ministrul Justiției a anunțat că sunt în desfășurare analize pentru a determina cu certitudine ce aliment a provocat intoxicația fatală:

„Au fost prelevate probe din toate locurile în care se știe că familia a mâncat și patru persoane au fost reținute”, a transmis acesta.

Ministerul de Externe al Germaniei a confirmat că victimele erau cetățeni germani și a precizat că se află în legătură permanentă cu autoritățile turce.

Cazul a stârnit un val de îngrijorare în Turcia cu privire la mâncarea vândută pe stradă, extrem de populară atât în rândul localnicilor, cât și al turiștilor.