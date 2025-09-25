Despre ce produs este vorba?

Produsul vizat este „Salată de icre de crap”, ambalată la 190 de grame, fabricată de SC Doripesco Prod SRL, cu numărul de lot 05.09.2025 și termenul de valabilitate 20.10.2025.

Potrivit informării oficiale, retragerea a fost inițiată de producător, ca măsură de precauție, pentru a proteja sănătatea consumatorilor. „Rechemarea produsului a fost declanșată la solicitarea furnizorului, având în vedere identificarea riscului de Listeria monocytogenes”, se arată în notificarea publicată de ANSVSA.

Clienții care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume, ci să îl returneze în magazinele Kaufland până la data de 5 octombrie 2025, sau să îl distrugă. Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Listeria monocytogenes este o bacterie care poate provoca listerioză, o infecție periculoasă mai ales pentru femeile însărcinate, nou-născuți, vârstnici și persoane cu imunitate scăzută.