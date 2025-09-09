Accident rutier din cauza tehnologiei: o femeie a pierdut controlul mașinii în timp ce scria mesaje pe telefon

Accident rutier

O femeie a provocat un accident cu o mașină închiriată în Arlington, Washington, după ce a folosit telefonul mobil în timpul condusului, arată imaginile surprinse de camera de bord a vehiculului. Clipul video surprinde momentul în care aceasta tastează cu ambele mâini, pierzând controlul asupra mașinii și lovind un indicator rutier.

Cum s-a produs accidentul rutier?

Vehiculul, un Nissan Leaf din 2013, fusese închiriat prin aplicația de car-sharing Turo de la Jose Arevalo, un tânăr de 18 ani. Acesta a declarat că inițial a crezut mesajul femeii, care susținea că a fost „scoasă de pe drum”, însă vizionarea filmării a arătat adevărul: ea trimitea mesaje în timp ce conducea.

Jose a precizat că a montat camera de bord pentru siguranță și a informat chiriașii despre existența acesteia. Femeia a depus ulterior plângeri la Turo și la Biroul Șerifului din comitatul Snohomish, fără a menționa distragerea atenției prin telefon.

Devizul pentru reparațiile vehiculului se ridică la 4.959 de dolari, sumă considerată aproape egală cu valoarea unei mașini noi. Incidentul reamintește pericolele utilizării telefoanelor în timpul condusului, după ce și alte accidente similare au provocat răni grave în lume.

 