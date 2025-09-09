Conducătorul auto a forțat barierele coborâte, pe care le-a distrus, și a pătruns pe sensul opus de circulație, unde a lovit în plin două autoturisme care așteptau în mod regulamentar la barieră.

Impactul a fost puternic, iar cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital. Potrivit polițiștilor, testările cu aparatul etilotest și drug-test au indicat rezultate negative pentru șoferii implicați.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Campanie de avertizare CFR

Reprezentanții Căilor Ferate Române atrag din nou atenția asupra pericolului de a ignora semnalele la trecerile de cale ferată:

„Un tren care circulă cu 100 km/h are nevoie de cel puțin 800–1000 de metri pentru a opri complet. Viteza poate fi înșelătoare – ceea ce pare departe, ajunge mult mai repede decât crezi. Semnalele luminoase și acustice nu sunt opționale, ele salvează vieți!”, transmit oficialii CFR.

Aceștia le reamintesc șoferilor să respecte regulile de circulație și să nu forțeze barierele, pentru că doar prudența la volan garantează siguranța la trecerile la nivel cu calea ferată.