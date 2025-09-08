Cum s-a produs incidentul?

La bord se aflau 11 pasageri și un angajat CFR, care au reușit să se evacueze rapid, înainte ca incendiul să se extindă. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii de la Detașamentul Botoșani au intervenit prompt cu două autospeciale și o ambulanță SMURD. Flăcările s-au manifestat la partea inferioară a locomotivei, însă echipele de intervenție au reușit să stingă focul înainte ca acesta să se răspândească.

Pasagerii au fost transportați în siguranță la destinație, cu un microbuz pus la dispoziție de ISU Botoșani.

Primele verificări indică faptul că o defecțiune la sistemul de frânare ar fi provocat incendiul.