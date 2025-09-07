Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui, inițial la fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere cu șase pompieri militari, ulterior forțele fiind suplimentate.

”S-au deplasat în sprijin două autospeciale de intervenție cu zece militari. Au ars aproximativ 40 de hectare de lizieră, pășune și teren viran și s-a reușit protecția unei case din apropierea locului incendiului și a unei suprafețe de aproximativ 1.000 de hectare de pădure mixtă. Cauza probabilă de izbucnire a fost foc deschis în spații deschise”, au transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Pompierii atrag atenția cu privire la creșterea numărului de incendii de vegetație uscată, la nivelul județului Vaslui și cer cetățenilor să evite focurile în spații deschise.