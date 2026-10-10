Toni Greblă, scenariu îngrijorător pentru România: alegeri anticipate și probleme economice: „Consecințe dezastroase”

Fostul președinte al Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a avertizat la Realitatea PLUS că România ar putea ajunge la alegeri anticipate dacă premierul desemnat Luca Niculescu nu reușește să formeze un guvern susținut de Parlament. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a criticat dur politicienii, lipsa unui plan pentru dezvoltarea economiei și modul în care au fost gestionate programele PNRR și SAFE. Greblă susține că problemele economice și sociale sunt tot mai mari, iar cei care au cel mai mult de suferit sunt românii cu venituri mici.
Toni Greblă: Alegerile anticipate ar putea fi singura soluție
Toni Greblă consideră că partidele politice nu au reușit până acum să ajungă la o înțelegere pentru formarea unui nou guvern. În lipsa unei majorități în Parlament, România riscă să rămână în continuare cu un Executiv interimar, care nu poate lua toate deciziile unui guvern cu puteri depline. Fostul șef al AEP susține că actualul guvern ar fi depășit chiar și atribuțiile limitate pe care le are, fără să respecte legea.
„Din păcate nu se reușește acum să se contureze o majoritate parlamentară transparentă și coerentă. În lipsa acesteia vom continua să avem un guvern interimar, un guvern care este demis, un guvern care are puteri limitate, pe care, limitate cum sunt, le reușește să le depășească fără să respecte legea”, a declarat Toni Greblă.
Fostul președinte al AEP spune că, dacă noul guvern nu va primi sprijinul necesar în Parlament, România ar putea ajunge la alegeri anticipate. În opinia sa, partidele ar trebui să ajungă la o înțelegere clară, care să permită formarea unui guvern capabil să conducă țara și să ia deciziile necesare.
„Și deci soluția ar fi alegerile anticipate dacă acest guvern, repet, pică într-un fel sau altul în Parlament”, a afirmat Toni Greblă.
Toni Greblă, critici dure la adresa politicienilor: „Cea mai mare parte a populației este în sărăcie sau în pragul sărăciei”
Fostul șef al AEP a vorbit și despre situația dificilă în care se află mulți români. Acesta a amintit de copiii care cresc în familii sărace, de pensionarii cu venituri mici și de oamenii care au nevoie de ajutor pentru a se descurca de la o lună la alta. Greblă susține că politicienii vorbesc despre aceste probleme, dar că, de cele mai multe ori, discuțiile nu sunt urmate de măsuri care să schimbe cu adevărat situația. Acesta a făcut referire și la mesajele transmise de Ziua Mondială a Sănătății Mintale. În opinia sa, problemele copiilor, adolescenților și persoanelor vulnerabile ajung pentru scurt timp în atenția publicului, după care sunt uitate. Toni Greblă consideră că autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție acestor categorii și să găsească soluții concrete pentru sprijinirea lor.
Fostul președinte al AEP a criticat și lipsa unui plan economic pe termen lung. El susține că activitatea economică este în scădere, iar diferențele dintre românii care au venituri mari și cei care trăiesc cu foarte puțini bani sunt tot mai evidente.
„Avem niște disparități, niște dezechilibre majore între o parte a populației care o duce foarte bine și cea mai mare parte a populației care este în sărăcie sau în pragul sărăciei”, a declarat fostul președinte al AEP.
Potrivit lui Toni Greblă, România are nevoie de un plan clar pentru dezvoltarea economiei și pentru îmbunătățirea nivelului de trai. Acesta consideră că autoritățile ar trebui să stabilească măsuri care pot fi puse în practică și să urmărească aplicarea lor până la capăt, nu doar să facă promisiuni. În opinia sa, lipsa unei asemenea direcții a contribuit la problemele cu care se confruntă astăzi țara.
Toni Greblă, atac la adresa PNRR: „Nu ne-am ales cu mare lucru”
Un alt subiect criticat de Toni Greblă a fost Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Fostul șef al AEP susține că programul a fost pregătit și trimis la Bruxelles fără să fie discutat și aprobat corespunzător de principalele instituții ale statului. Mai mult, acesta consideră că România nu a obținut rezultatele promise, deși guvernanții au prezentat PNRR drept o mare reușită.
„Ne-am lăudat guvernanții s-au lăudat cu PNRR-ul, care a fost creația unui singur om, nu a avut aviz nici de la Guvern, nici de la Parlament, nici de la președinte, l-a transmis online la Bruxelles, după care acum constatăm că nu ne-am ales cu mare lucru din PNRR”, a afirmat Toni Greblă.
Acesta consideră că autoritățile ar trebui să analizeze ce s-a întâmplat cu PNRR și să explice clar ce beneficii a avut România, ce bani sau oportunități au fost pierdute și unde s-au făcut greșeli. În opinia sa, unele dintre condițiile asumate prin acest program au ajuns să îngreuneze dezvoltarea țării, în loc să ajute economia.
Avertisment despre programul SAFE: „Consecințe dezastroase pentru România”
Toni Greblă a criticat și programul european SAFE, despre care susține că ar putea aduce probleme serioase României în următorii ani. Fostul președinte al AEP se teme că autoritățile ar putea repeta greșelile pe care, în opinia sa, le-au făcut în cazul PNRR. Acesta avertizează că efectele deciziilor luate acum nu vor fi neapărat vizibile imediat, ci ar putea apărea peste câțiva ani.
„O să vedem consecințele lui peste vreo doi-trei ani, care din păcate vor fi consecințe dezastroase pentru România”, a avertizat Toni Greblă.
Fostul șef al AEP consideră că România trebuie să analizeze mult mai atent programele în care se implică și obligațiile pe care și le asumă. În opinia sa, lipsa unor evaluări serioase și deciziile economice greșite pot afecta țara pe termen lung. Toni Greblă susține că problemele sunt agravate și de actuala criză politică, într-un moment în care România ar avea nevoie de un guvern stabil, de un plan economic clar și de măsuri care să îi ajute pe oameni să trăiască mai bine.