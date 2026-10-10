Toni Greblă, scenariu îngrijorător pentru România: alegeri anticipate și probleme economice: „Consecințe dezastroase”

Publicat 10 oct. 2026, 15:51 Sursă Realitatea PLUS

Fostul președinte al Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a avertizat la Realitatea PLUS că România ar putea ajunge la alegeri anticipate dacă premierul desemnat Luca Niculescu nu reușește să formeze un guvern susținut de Parlament. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a criticat dur politicienii, lipsa unui plan pentru dezvoltarea economiei și modul în care au fost gestionate programele PNRR și SAFE. Greblă susține că problemele economice și sociale sunt tot mai mari, iar cei care au cel mai mult de suferit sunt românii cu venituri mici.

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