Papa Leon al XIV-lea va fi operat de urgență. Medicii i-au descoperit un nodul la plămân. Anunțul Vaticanului

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 15:23

Papa Leon al XIV-lea a anunțat duminică, 11 octombrie, că va fi supus unei intervenții chirurgicale, după ce medicii i-au descoperit un nodul la plămân. Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a făcut anunțul în fața credincioșilor adunați în Piața Sfântul Petru din Vatican, în timpul rugăciunii Angelus. Potrivit medicilor, nodulul a fost descoperit într-un stadiu incipient și este bine localizat. Operația este programată pentru începutul săptămânii viitoare.

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