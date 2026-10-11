Papa Leon al XIV-lea va fi operat de urgență. Medicii i-au descoperit un nodul la plămân. Anunțul Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a anunțat duminică, 11 octombrie, că va fi supus unei intervenții chirurgicale, după ce medicii i-au descoperit un nodul la plămân. Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a făcut anunțul în fața credincioșilor adunați în Piața Sfântul Petru din Vatican, în timpul rugăciunii Angelus. Potrivit medicilor, nodulul a fost descoperit într-un stadiu incipient și este bine localizat. Operația este programată pentru începutul săptămânii viitoare.
Papa Leon al XIV-lea va fi operat după descoperirea unui nodul la plămân
Anunțul făcut de Papa Leon al XIV-lea a venit în timpul tradiționalei rugăciuni Angelus, rostită duminică, la prânz, în Piața Sfântul Petru. Suveranul Pontif le-a explicat credincioșilor că, în urma unor investigații medicale recente, doctorii au descoperit un nodul pulmonar și i-au recomandat îndepărtarea acestuia printr-o intervenție chirurgicală.
„Recent, în timpul unor examinări medicale, medicii au descoperit un nodul pulmonar bine definit, detectat într-un stadiu foarte incipient și clar localizat.
Medicii consideră oportună intervenția și, prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să fiu operat pentru a fi îndepărtat.
Procedura a fost deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc și mă încredințez rugăciunilor dumneavoastră”, a transmis Papa Leon al XIV-lea.
Vaticanul anunță când va avea loc operația și cât va dura recuperarea
La scurt timp după declarațiile Suveranului Pontif, Vaticanul a oferit informații suplimentare despre intervenția chirurgicală. Potrivit comunicatului oficial, operația va avea loc la începutul săptămânii viitoare, iar perioada estimată pentru recuperarea postoperatorie este de aproximativ șapte zile.
„Operația va avea loc în primele zile ale săptămânii viitoare. Recuperarea postoperatorie va dura în jur de o săptămână”, au transmis reprezentanții Vaticanului.
Papa Leon al XIV-lea, primul pontif american din istoria Bisericii Catolice, nu are probleme importante de sănătate cunoscute anterior. La 71 de ani, acesta duce o viață activă și practică sport în mod regulat. Suveranul Pontif obișnuiește să joace tenis săptămânal și să înoate în timpul perioadelor petrecute la reședința papală de vară din Castel Gandolfo.
Ce spun medicii despre nodulul pulmonar descoperit la Papa Leon
Dr. Nikita Kanani, fost director al departamentului de asistență medicală primară din cadrul NHS England, a explicat că nodulii pulmonari sunt relativ frecvenți și că, în cele mai multe situații, nu sunt canceroși. Medicul a subliniat că descrierea oferită de Suveranul Pontif, potrivit căreia nodulul este bine definit, localizat și descoperit într-un stadiu incipient, reprezintă un element încurajator.
„Sunt destul de frecvente. Sunt adesea descoperite întâmplător și majoritatea nu sunt canceroase. Deci, ar putea fi cicatrici vechi de la infecții sau inflamații. Și ceea ce este cu adevărat încurajator aici este chiar descrierea Papei pe care tocmai am auzit-o. Este bine definită. Este într-un stadiu foarte incipient, este clar localizată. Și sunt exact caracteristicile pe care medicii ar spera să le vadă.”
Specialista a explicat că un asemenea nodul poate fi îndepărtat, în anumite situații, printr-o procedură relativ simplă. Totodată, aceasta a apreciat că perioada de recuperare anunțată de Vatican este compatibilă cu o intervenție mai puțin complicată, deși detaliile exacte ale operației nu au fost făcute publice, conform Skynews.
„Este ceva ce poate fi îndepărtat foarte ușor, într-un mod foarte simplu, de obicei printr-o intervenție chirurgicală superficială, foarte rapid și foarte complet.
Probabil va fi o operație superficială, ceea ce înseamnă, știi, cam o săptămână de recuperare. Și apoi, știi, va continua să lucreze în măsura în care se simte apt și capabil”, a explicat medicul.
Dr. Nikita Kanani a atras atenția și asupra simptomelor respiratorii care nu ar trebui ignorate. Aceasta a precizat că persoanele care se confruntă cu tuse persistentă, dificultăți de respirație, sânge eliminat prin tuse sau pierdere inexplicabilă în greutate ar trebui să solicite un consult medical. Specialista a subliniat că aceste recomandări sunt generale și nu au legătură directă cu situația Papei.
Călătoria Papei Leon în America de Sud ar putea fi afectată de operație
Suveranul Pontif are programată în luna noiembrie o călătorie apostolică importantă în America de Sud, care ar urma să dureze aproximativ două săptămâni. Vizita include Uruguay, Argentina și Peru, însă deocamdată nu este clar dacă intervenția chirurgicală și perioada de recuperare vor impune modificarea programului.
Vestea privind operația Papei Leon a provocat reacții și în Italia. Premierul Giorgia Meloni a transmis un mesaj de susținere, în numele său și al Guvernului italian, apreciind calmul cu care Suveranul Pontif a vorbit despre problema medicală.
„Aș dori să-i exprim Sfântului Părinte apropierea mea personală și pe cea a guvernului italian, în contextul în care acesta se confruntă cu provocarea care îl așteaptă în zilele următoare. Calmul și seninătatea cu care a vorbit despre asta în timpul rugăciunii Angelus de astăzi sunt liniștitoare. Sunt sigur că și poporul italian îi va oferi sprijinul și afecțiunea sa neclintită”, a declarat Giorgia Meloni.