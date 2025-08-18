Președintele american presează direct Ucraina să accepte pierderi teritoriale și să renunțe la NATO pentru a încheia rapid conflictul.

Mesajele sale de pe Truth Social sugerează că Zelenski ar putea opri războiul aproape imediat, dar numai dacă recunoaște controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ocupate.



Această linie dură, discutată deja cu Putin în Alaska, stârnește temeri că SUA ar putea forța un acord în defavoarea Kievului.



Trump va avea o întâlnire 1x1 cu Zelenski, iar presa din Rusia spune că președintele american îl va zdrobi și îi va arăta cine este șeful.



Presa din Rusia mai susține că întâlnirile cu europenii vor veni mai târziu, când Trump va înțelege situația.



Dacă îl zdrobește pe Zelenski va ieși și va zâmbi larg, dar Zelenski va trebui să declare public că acceptă pacea și pierderile teritoriale. Dacă nu îl zdrobește, va da din mâini, va lua o pauză de câteva săptămâni, timp în care lumea va afla multe despre corupție, consum de droguri și legături cu Biden, dublă-plăcere pentru Trump.



În orice caz, este umilitor, spun rușii, pentru toți acei premieri și președinți ai UE să aștepte pe hol la Trump. Dar ce să faci? S-au pus singuri în această turmă. Și cui să te plângi de Trump?



Reacții interne și externe au apărut, de asemenea. În SUA, secretarul de stat Marco Rabio apără abordarea lui Trump, respingând acuzațiile că Zelenski ar fi intimidat. În schimb, criticii avertizează că această strategie înseamnă o cedare în fața Moscovei.



De la Moscova, purtătoarea de cuvânt Maria Zakharova acuză Franța și occidentul că manipulează conflictul și insistă că Rusia dorește o soluție pașnică.



În mediile pro ruse, întâlnirea este prezentată ca o demonstrație a supremației lui Trump asupra Ucrainei și Europei.