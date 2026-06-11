Transelectrica investește aproape 129 milioane de lei în modernizarea rețelei electrice și pregătește integrarea a 5.000 MW de energie regenerabilă

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a realizat investiții de 128,91 milioane de lei în primul trimestru al anului 2026, continuând procesul de modernizare a infrastructurii energetice și de adaptare a rețelei pentru integrarea unui volum tot mai mare de energie din surse regenerabile.

Din suma totală, 92,22 milioane de lei reprezintă investiții proprii ale companiei, iar 36,69 milioane de lei au fost finanțate prin tarife de racordare, pentru lucrări necesare conectării noilor producători de energie la Sistemul Electroenergetic Național.

Programul de investiții al Transelectrica pentru anul 2026 se ridică la 914,17 milioane de lei, dintre care aproape 788,4 milioane de lei sunt alocate din fonduri proprii, iar 141,17 milioane de lei provin din proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Un obiectiv strategic al companiei este creșterea capacității rețelei de transport pentru a permite integrarea a aproximativ 5.000 MW suplimentari de energie regenerabilă până în 2027, în special în regiunile Dobrogea și Banat, unde există cel mai mare potențial eolian și solar, dar și cele mai mari limitări ale infrastructurii actuale.

În primele trei luni ale anului, Transelectrica a semnat contracte importante pentru instalarea de centrale fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei în mai multe stații electrice, prin finanțare europeană din PNRR – componenta REPower. Cel mai mare proiect, în valoare de 33,11 milioane de lei, vizează stațiile București Sud, Fundeni, Domnești, Gura Ialomiței și Ghizdaru, în timp ce un alt contract, de 29,87 milioane de lei, este destinat stațiilor Constanța Nord, Isaccea, Lacu Sărat, Medgidia Sud și Tulcea Vest.

De asemenea, compania a contractat noi lucrări de investiții în valoare de 26,48 milioane de lei pentru modernizarea stațiilor Pelicanu, Turnu Măgurele, Stâlpu, Teleajen, Târgoviște și Brazi Vest.

Potrivit Transelectrica, investițiile aflate în derulare contribuie la consolidarea securității energetice a României, la digitalizarea infrastructurii și la dezvoltarea unei rețele inteligente, capabile să susțină tranziția către energie verde și să răspundă cererii tot mai mari de conectare a noilor capacități de producție din surse regenerabile.