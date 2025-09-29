Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Georgescu susține că prețurile locuințelor ar putea scădea cu până la 50% în anii următori, din cauza unei „bule speculative” mult mai mari decât cea din urmă cu 15 ani.

„Piața imobiliară din România este ca jocul Popa Prostul. Este Popa Prostul cel care rămâne cu creditul în momentul în care piața face implozie. Acum vor fi mult mai mulți decât în 2009”, afirmă Georgescu, criticând lipsa de educație financiară și înțelegerea superficială a creditului ipotecar.

Pentru a explica de ce un nou șoc pe piața imobiliară ar avea efecte devastatoare, Georgescu amintește că dacă în urmă cu 30 de ani numărul creditelor imobiliare era aproape zero, în 2025 s-a ajuns la 114 miliarde lei, pe fondul creditelor acordate „iresponsabil” de către bănci. Georgescu acuză instituțiile financiare că au jucat „ruleta rusească”, oferind credite cu dobândă fixă pe termen scurt, în condițiile în care dobânzile au crescut semnificativ. „Peste 25% din băncile din România sunt pe pierdere în 2025”, susține el.

Economistul avertizează că sistemul bancar ar putea fi următoarea victimă a unei implozii, alături de sectorul imobiliar. Printre factorii declanșatori enumerați se numără falimentul unei bănci, recesiunea economică și reducerea numărului de bugetari.

„Istoria se repetă ca în 2009–2010. Cred că în anii următori prețurile la locuințe vor scădea cu 50%”, concluzionează Georgescu.

„Am explicat că este riscant să iei credit imobiliar. Azi, două mari firme de construcții spun că simt că suntem ca în 2008. Woow”, a scris Georgescu, într-o altă analiză.

Acesta anticipează, pentru 2026, inclusiv o posibilă implozie a sistemului bancar. „Nu am un bol de cristal. Doar sunt pasionat de contabilitate, fiscalitate și economie. Și înțeleg foarte bine aceste domenii.”