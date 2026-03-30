Potrivit reprezentanților companiei, motivul amânării este legat de faptul că Romgaz nu mai dispune de cantități disponibile pentru comercializare. În contextul schimbărilor legislative care intră în vigoare de luna viitoare, odată ce actuala schemă de plafonare expiră, producătorii intern de gaze, inclusiv Romgaz, sunt obligați să-și vândă o parte semnificativă din producție către furnizorii și producătorii de energie termică la prețul reglementat de 110 lei/MWh.

La începutul anului, Romgaz anunța că va intra pe piața concurențială ca furnizor, pentru populație și micii consumatori, atât la gaze naturale, cât și la energie electrică.

Primele pachete de furnizare în regim concurențial erau anunțate spre finalul lunii februarie sau începutul lunii martie, urmând ca livrările efective să înceapă din aprilie 2026, odată cu eliminarea schemei de plafonare.