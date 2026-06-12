Avertismentul sumbru al șefei FMI: „Lumea intră într-o eră a crizelor continue, iar multe țări nu sunt pregătite”

Sursă: Realitatea.net

Economia mondială traversează o perioadă extrem de dificilă, unde incertitudinea a devenit o normalitate. După ani afectați de pandemie, războaie, conflicte comerciale și tensiuni politice între state, specialiștii din domeniul financiar spun că astfel de probleme vor continua să apară frecvent. De altfel, Romania este deja afectată pe plan economic. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, potrivit Realitatea PLUS.

Șefa Fondului Monetar Internațional avertizează că lumea intră într-o perioadă în care crizele vor apărea tot mai des, iar multe țări nu sunt suficient de pregătite pentru a face față acestora. Kristalina Georgieva consideră că astfel de șocuri nu vor dispărea, ci vor deveni o parte obișnuită a realității economice globale.

„Nu vom trăi într-o lume în care șocurile au dispărut”

„Da, sunt îngrijorată că încă nu internalizăm complet că așa va funcționa lumea. Nu vom trăi într-o lume în care șocurile au dispărut. Și ce ar trebui să facem? Le-am tot spus membrilor mei din nou și din nou: „Uite, sunt lucruri pe care nu le poți influența, dar cum ai grijă de propria ta țară? Cum ai construit fundația pentru a rezista la șocuri? Este în mâinile tale!”, a declarat aceasta.

Avertismentele au deja efecte negative pe plan economic în România. Rămâne țara cu cel mai mare ritm al scumpirilor din Uniunea Europeană, iar la noi rata inflației este de trei ori mai mare față de media Uniunii, fiind de 10,7 la sută. Între timp, calculele arată că din cauza inflației românii pierd lunar între 200 și 600 de lei din venituri.

De când conduce FMI, din 2019, Georgieva a gestionat mai multe crize internaționale importante. Rolul instituției este de a sprijini cooperarea dintre cele 191 de state membre și de a contribui la stabilitatea economiei mondiale. Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă dezvoltarea și răspândirea rapidă a Inteligenței Artificiale, care ar putea lăsa mulți oameni fără locuri de muncă. Potrivit unui studiu Microsoft, scriitorii, jurnaliștii și programatorii sunt printre cei mai expuși, în timp ce muncitorii, tehnicienii și asistenții medicali par a fi cel mai bine protejați.

„Noi toți, inclusiv fondul, nu am apreciat reacția negativă împotriva globalizării, generată de faptul că, deși economia mondială se descurcă mai bine în ansamblu, multe comunități au fost afectate grav din cauza dispariției locurilor de muncă și a lipsei de atenție acordate acestora. Îți spun ce nu vreau sub nicio formă să văd repetându-se: același lucru se întâmplă și cu inteligența artificială”.

Fondul își va actualiza perspectivele pentru economia globală în iulie, după ce și-a redus proiecția de creștere în aprilie, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.