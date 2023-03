Înainte de a se alătura SVB în calitate de administrator, Joseph Gentile a lucrat ca director financiar la banca Lehman Brothers. Acesta a părăsit Lehman în 2007, cu doar un an înainte ca acesta să intre în faliment în 2008.

Înainte ca Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) să preia controlul asupra SVB, banca a făcut publice pierderile tot mai mari, iar acțiunile au scăzut cu peste 60% înainte de a fi oprite de la tranzacționare. Banca se afla în mijlocul unei crize de lichiditate după ce a anunțat planuri pentru o vânzare de acțiuni de 1,25 miliarde de dolari, fără dobândă.

În timp ce experții și comentatorii din sectorul financiar cercetează epava SVB, mulți au ținut să scoată în evidență că unul dintre directorii importanți ai băncii are o istorie nu prea „roz”. Joseph Gentile, cara apare pe site-ul SVB ca director administrativ al băncii, a fost anterior director financiar (CFO) la Lehman Brothers, o bancă globală care a devenit una dintre cele mai mari care au declarat faliment în timpul crizei financiare din 2008 din cauza implicării în criza creditelor ipotecare subprime. Gentile a părăsit Lehman în 2007, înainte de prăbușirea instituției financiare.

Legătura lui Gentile cu Lehman Brothers a declanșat numeroase interpretări pe Twitter, unii folosind conexiunea pentru a compara colapsul SVB cu criza din 2008, în timp ce alții au avut o abordare mai plină de umor asupra situației.

„După cum am spus, Lehman 2.0 – când ești depășit 10x++ și vinzi active pentru pierdere, este o catastrofă”, a scris pe Twitter utilizatorul de Twitter @StrattonOak. „Joseph Gentile a fost directorul administrativ la [SVB]. Înainte de a se alătura în 2007, a ocupat funcția de director financiar pentru Banca Globală de Investiții a Lehman Brothers.”

„Este cu adevărat neobișnuit”, a scris utilizatorul @unusual_whales pe Twitter. „Faceți cunoștință cu Joseph Gentile. El a fost directorul administrativ la Silicon Valley Bank. Înainte de a se alătura companiei în 2007, a ocupat funcția de director financiar pentru Banca Globală de Investiții a Lehman Brothers”.

„Doar în cazul în care ai crezut că ești prost la locul tău de muncă, directorul administrativ al Băncii Silicon Valley, Joseph Gentile, a fost fostul director financiar al Lehman Brothers”, a postat pe Twitter contul Stock Talk Weekly.

Nici Gentile, nici SVB nu au comentat situația sau legătura cu Lehman Brothers, scrie newsweek.com

Prăbușirea bruscă a Silicon Valley Bank (SVB), care a fost închisă vineri de autoritățile americane, a creat un val de panică în sectorul bancar, piețele punându-și întrebări cu privire la consecințele celui mai mare faliment bancar din SUA de la criza financiară din 2008 încoace, potrivit AFP.

Banca nu a putut face față retragerilor masive ale clienților săi, în principal companii de tehnologie, iar ultimele sale încercări de a strânge bani noi au eșuat.

Prin urmare, autoritățile americane au intrat oficial în posesia băncii și au încredințat conducerea acesteia agenției americane responsabile cu garantarea depozitelor (FDIC).

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a convocat vineri mai multe autorități de reglementare financiară pentru a discuta situația, reamintindu-le că are „încredere deplină” în capacitatea lor de a lua măsurile adecvate” și a declarat că sectorul bancar rămâne „rezistent”.

Clienți nervoși

Puțin cunoscută publicului larg, SVB se specializase în finanțarea start-up-urilor și devenise a 16-a cea mai mare bancă americană în funcție de active: la sfârșitul anului 2022, avea active de 209 miliarde de dolari și aproximativ 175,4 miliarde de dolari în depozite.

Dispariția sa reprezintă nu numai cel mai mare faliment bancar de la Washington Mutual în 2008, ci și al doilea cel mai mare faliment al unei bănci de retail din SUA.

Vineri, în fața sediului central al băncii din Santa Clara, câțiva clienți nervoși se întrebau cum își vor putea accesa fondurile, unii încercând să ghicească ce se întâmplă prin ușile de sticlă închise. Pe ușă, o hârtie de la FDIC spunea că pot retrage până la 250.000 de dolari începând de luni.

Panica de pe piețe a început joi, după ce SVB a anunțat că încearcă să strângă rapid capital pentru a face față retragerilor masive ale clienților săi, pierzând 1,8 miliarde de dolari din vânzarea de titluri financiare.

Anunțul a surprins investitorii și a reaprins temerile privind soliditatea întregului sector bancar, mai ales în condițiile în care creșterea rapidă a dobânzilor a dus la scăderea valorii obligațiunilor din portofoliile lor și la creșterea ratei la care se împrumută.

Cele mai mari patru bănci americane au pierdut joi 52 de miliarde de dolari la bursă, iar în urma lor, băncile asiatice și apoi cele europene s-au zbătut.