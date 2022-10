Presa tabloidă subordonată directivelor Kremlinului a lansat o serie de articole în care subliniază faptul că artista pierde sume importante prin faptul că s-a poziționat de partea Ucrainei, scrie publicația Yutro.

De altfel, titlul articolului, "Sofie Rotaru pierde milioane din cauza unei BUFONERII cu steagul ucrainean" denotă alinierea la directivele propagandei privind ridiculizare și înfierarea oricărui artist care nu susține intervenția în Ucraina.

Sofia Rotaru ar fi devenit "suspectă" în ochii organizatorilor ruși încă din primele zile ale războiului, pentru că a postat pe rețelele de socializare imagini cu bombardamentele din Kiev, însoție de emoticoane triste.

Ca urmare, artista n-a mai fost chemată la filmările pentru „Cântecul anului”, cel mai popular show de muzică ușoară din Rusia. Într-un mod oarecum bizar, comitetul de organizare a explicat că "nici măcar nu spera în acordul Sofiei Rotaru" așă că nici nu a mai invitat-o.

SOFIA ROTARU, MAREA RIVALĂ A ALLEI PUGACIOVA

Sofia Rotaru, în vârstă de 75 de ani, a fost în perioada de glorie a muzicii pop din era sovietică marea rivală a Allei Pugaciova. Ambele și-au disputat, ani la rând, titlul de cea mai mare vedetă a muzicii ușoare.

A fost prima cântăreață care a primit titlul de "Artist al Poporului din URSS" și în 2000 a fost numită Cântăreața secolului XX, dar este și artist emerit al (fostei) Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene, artist al poporului în Ucraina, artist al poporului al (fostei) Republicii Socialiste Sovietice Moldovenești, artist al poporului al (fostei) URSS, Erou al Ucrainei, Erou al Moldovei, Cavaler al Ordinului republican al Moldovei și Ordinul pentru prietenie între popoare al URSS, potrivit Wikipedia.

De etnie română, Sofia Rotaru are cetățenie ucraineană și are reședința oficială la ialta, dar are proprietăți la Moscova, Kiev și Baden-Baden.

Recent, Alla Pugaciova, poate cea mai iubită vedetă a muzicii sovietice, a părăsit definitiv Rusia, după ce a lansat un mesaj dur împotriva lui Putin și a celor care-l susțin.