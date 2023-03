Denia Acatistului Bunei Vestiri sau Slujba Imnului Acatist este oficiata in fiecare an, vineri seara, in saptamana a V a din Postul Sfintelor Pasti.

Sarbatoarea isi are originea in interventia miraculoasa a Fecioarei Maria in timpul atacarii Constantinopolului de catre persi si avari, in 7 august 626. In timp ce imparatul Heraclie se afla intr-o expeditie in Orient, departe de Constantinopol, Patriarhul Serghie a facut procesiuni cu lemnul Sfintei Cruci, cu icoana "nefacuta de mana" a lui Hristos si vesmantul Maicii Domnului si a incurajat poporul sa inalte rugaciuni catre Nascatoarea de Dumnezeu.

Troparul Sfantului Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei

Si partas obiceiurilor si urmator scaunelelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele inalte. Pentru aceasta, cuvantul adevarului drep invatand si cu credinta rabdand pana la sange, sfintite mucenice Ipatie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Cuvios Acachie Marturisitorul, episcopul Melitinei;

- Sfantului Cuvios Vlasie;

- Sfintilor mucenici care au marturisit in Persia: Avdas episcopul, Veniamin diaconul, noua mucenici impreuna cu ei si alti multi sfinti;

- Sfintilor 38 de mucenici;

- Sfantului Cuvios Stefan, facatorul de minuni;

- Sfantul Inochentie din Alaska, mitropolitul Moscovei.

Maine, facem pomenirea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca.

