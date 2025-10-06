Fost director al Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București, Zaica a devenit celebru prin metoda care-i poartă numele, un sistem de întrebări deschise adresate copiilor, menite să le dezvolte imaginația, spontaneitatea și gândirea liberă. Răspunsurile lor, adesea surprinzătoare și pline de umor involuntar, au fost adunate în volume care au devenit repere în pedagogia alternativă.

„Copiii gândesc altfel decât adulții. Nu mai bine, nu mai rău — altfel. Iar dacă îi asculți cu adevărat, înveți tu însuți să gândești mai liber”, spunea Zaica într-unul dintre interviurile sale.

De-a lungul carierei, a fost nu doar un profesor iubit, ci și un cercetător pasionat, care a transformat sala de clasă într-un laborator de idei. A fost decorat cu Ordinul „Meritul pentru Învățământ” și a fost considerat un pionier al educației creative în România.

Dorel Zaica pleacă dintre noi, dar lasă în urmă o metodă care continuă să inspire și să formeze minți libere.