Taur

Pentru Tauri, Luna plină din 17 octombrie marchează un moment de recompensă. După luni întregi de eforturi și planuri făcute cu răbdare, universul le răsplătește perseverența. Se anunță câștiguri financiare, proiecte care se concretizează și o stare generală de stabilitate.

Dacă ești Taur, fii atent la propunerile care vin în jurul acestei date – pot fi începutul unei colaborări de succes sau al unei promovări la locul de muncă. În plan personal, relațiile cu familia și partenerul de viață se armonizează. Este o perioadă excelentă pentru a lua decizii importante, pentru că ai claritate și încredere.

Leu

Luna plină le aduce Leilor exact ceea ce așteptau: validare, recunoaștere și momente de glorie. Ești într-o formă excelentă, carismatic și plin de energie pozitivă, iar oamenii te vor observa. Pe 17 octombrie, o veste sau o întâlnire îți poate schimba complet traiectoria profesională.

În dragoste, Leii singuri pot întâlni o persoană care le aprinde imaginația, în timp ce cei aflați într-o relație simt o apropiere reală și o redescoperire a pasiunii. Ai toate motivele să te bucuri – universul te scoate în față și te lasă să strălucești.

Pești

Pentru Pești, Luna plină aduce revelații profunde. Este o perioadă de claritate emoțională, în care înțelegi în sfârșit ce îți dorești cu adevărat. Pot apărea vești bune legate de carieră sau de o oportunitate creativă, iar o persoană influentă te poate sprijini fără să te aștepți.

Energia acestei Luni pline te ajută să închizi un capitol dificil și să începi unul nou, mai luminos. Fii atent la semne, vise și intuiție – ele îți vor arăta direcția corectă. Bucuriile pot veni din cele mai simple lucruri: un gest de recunoștință, o veste de la cineva drag sau un succes pe care îl așteptai de mult.

Luna plină din 17 octombrie este o invitație la încredere, curaj și manifestare. Fie că vorbim despre Tauri, Lei sau Pești, aceste zodii vor simți că viața le oferă o șansă nouă. Este o zi în care dorințele pot deveni realitate, iar bucuriile vin una după alta – dacă îți permiți să crezi în tine și în puterea Universului.

sursa: Click.