Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Ai incredere in destin. Ai puterea de a influenta oamenii cu atitudinea ta pozitiva si puternica. Nu, uita, insa nici de ceea ce-ti doresti tu cu adevarat. Vorbeste deschis despre sentimentele tale. Vei vedea ca si ceilalti iti vor urma exemplul.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Te enerveaza anumite comportamente, insa ar trebui sa te concentrezi mai mult pe ce faci tu, si nu pe ce fac ceilalti. Inainte de a-ti lua un angajament, asigura-te ca poti duce la bun sfarsit ce ai promis ca faci.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Norocul este de partea ta in aceasta saptamana. Bucura-te de viata. Petrece timpul cu cei dragi si recupereaza perioada in care a trebuit sa fii departe de ei. Nu te mai indoi de tine insuti. Vezi ce anume te tine pe loc si schimba ce e de schimbat. Daca vrei sa fii fericit, cultiva-ti compasiunea.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Saptamana aceasta concentreaza-te asupra ceea ce este cu adevarat important pentru tine. Vei vedea ca vei capata mai multa putere, iar ceilalti te vor respecta pentru aceasta decizie. Atentie, sa nu te epuizezi. Rezerva-ti timp si pentru relaxare.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Bucura-te de acesta perioada fructuoasa din punct de vedere profesional. Fa-ti planuri, gandeste-te la solutii, vei vedea ca ideile tale vor fi apreciate. Sunt sanse de marire a veniturilor. In plan amoros, daca esti singur, se anunta vesti bune! Succes!

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Universul iti transmite mesajul ca este cazul sa mai domolesti putin ritmul. Nu le poti face pe toate, la viteza maxima. Ai nevoie de odihna si relaxare. Cere ajutorul celorlalti din families au colegilor. Daca esti singur, cineva din anturajul tau ti-ar putea marturisi sentimenele pe care le are fata de tine.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Ocupa-te mai mult de viata de familie. Ai nevoie de flexibilizare a programului de lucru, astfel incat sa mai stai si cu cei dragi. Fii mai deschis cu propunerile celor apropiati. Odihneste-te mai mult pentru a avea si mai multa energie.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Sunt oameni care iti vaneaza fiecare greseala. Nu iti bate prea mult capul cu ei, pentru ca nu are sens sa iti irosesti energia. Totusi, nu strica sa fii putin mai atent cu ceea ce lucrezi. Daca esti singur, ar putea aparea cineva interesant in viata ta.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Simti ca ramai in urma cu un proiect si ar trebui sa iei masuri. Nu iti abandona visurile, fa-ti planuri. Pune totul pe hartie, organizeaza-te. Fa tot ce poti cu ajutorul tehnologiei informatiei, apoi asteapta rezultatele. In plan amoros, romantismul pluteste in aer. Daca esti singur, ai putea fi curtat de cineva apropiat in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Trebuie sa te concentrezi mai mult pe solutii decat pe problemele in cauza. Daca esti in cautare de raspunsuri, nu te minti singur. Fii cinstit cu tine insuti. Asculta acea voce interioara deoarece ea este motorul care iti poate aduce fericirea. Exploateaza-ti energia Yin!

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Concentreaza-te mai mult pe nevoile tale si mai putin pe nevoile altora, te sfatuiesc astrologii. Inainte de a te angajat cu ceva, fii sigur ca doresti cu adevarat sa faci acel lucru. Daca vrei ca o dorinta sa ti se indeplineasca, scrie visul pe hartie, apoi imagineaza-ti cu oamenii si Universul contribuie la transpunerea lui in realitate. O saptamana in care ar trebui sa te concentrezi mai mult pe a primi! Exploateaza-ti energia Yin.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Aceata saptamana este foarte importanta pentru a petrece mai mult timp alaturi de cei dragi tie. Fii implicat in timpul petrecut cu ei, nu te prezenta doar ca o “piesa de mobilier”. Daca ceva te retine in a-ti desfasura activitatea, analizeaza acest sentiment. Vezi ce anume te forteaza sa bati pasul pe loc. Daca vrei sa fii fericit, exerseaza mai mult compasiunea! Exploateaza-ti energia Yang in aceasta saptamana!

