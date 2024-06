Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC

Evenimentele astrale ale zilelor recente iti influenteaza viata sentimentala in weekend, facand ca inima ta sa bata mult mai intens decat de obicei. Activitatea din sectorul relatiilor tale te plaseaza intr-o faza mult mai dinamica ce este chiar la inceputul sau. Pasiunile se vor reaprinde iar romantismul poate inflori. Prezenta ta in viata sociala ti se pare totusi cam solicitanta pentru ritmul tau si starea in care esti in aceasta perioada, de aceea poti fi inclinat sa cauti conexiuni care sa se deruleze in liniste, fara solicitari si chiar cu mai multa distractie.

Horoscop weekend. TAUR

Evenimentele astrale ale acestei saptamani iti trezesc oportunitati pentru acest weekend ce tin de sectorul calatorii, ceea ce indica faptul ca romantismul este mult mai benefic pentru tine acum daca iesi din zona de confort si incerci ceva pentru prima data. Daca totul este in armonie si in stare de flux, poti fi mult mai deschis la conexiuni noi sau la consolidarea actualei relatii. Indiferent de statusul relatiei, a iesi in natura sau depart de casa va va reintari legatura.

Horoscop weekend. GEMENI

In acest weekend ti se anunta responsabilitati pe plan casnic care isi cer portia lor de timp de la tine. Insa chiar si asa, focusul tau plin de viata pe sectorul social te sustine sa iesi cat mai mult iar acest lucru va va face mult bine tie si partenerului. Ai nevoie de seri speciale care sa va apropie. Daca esti singur, acest weekend este tocmai bun sa fii in vizorul social al intalnirilor noi, deci termina repede ce ai de facut si fii prezent in exterior.

Horoscop weekend. RAC

Evenimentele astrale ale acestei saptamani fac ca in aceste zile de weekend sa ai clipe puternice si subtile de introspectie cu privire la cum arata acum viata ta amoroasa. Iti serveste ea cu adevarat ? Esti cu adevarat fericit cu felul in care merg lucrurile ? Daca aceleasi scenarii continua sa se repete pe termen lung in relatia ta, esti implinit ? Daca aduci la lumina aceste aspecte pentru a fi clarificate faci un mare pas inainte spre starea de libertate, cu sau fara partener. Daca ai nevoie de o doza de curaj pentru acest proces, in acest weekend il vei avea.

Horoscop weekend. LEU

Evenimentele astrale ale acestei saptamani te plaseaza intr-un varf in ceea ce priveste romantismul. Fie ca esti singur, fie ca esti intr-o relatie, oportunitatile sunt prezente ca tu sa te distrezi si sa iti pui la cale unele intalniri sau escapade cu totul minunate. Luna plina iti intensifica sentimentele si chiar iti poate intari in mod pozitiv legatura pe care o ai sau te poate inspira sa obtii mai multe beneficii de la statutul de partener intr-un cuplu.

Horoscop weekend. FECIOARA

Sunt zile dedicate rezolutiilor financiare si finalizarii anumitor proiecte. Fie ca esti bine platit fie ca nu, esti pe cale sa inveti ceva nou despre valorizarea de sine pe care trebuie sa ti-o construiesti. Nu te multumi cu mai putin din ce stii ca inseamna experienta si expertiza ta. Unii dintre voi ganditi idei noi si moduri noi de a aborda unele probleme dar e nevoie de timp si de date de adunat ca sa puteti pune in practica un alt mod de a face lucruri. Bazeaza-te pe judecata ta dar nu forta prea mult oamenii sa adere la ce gandesti tu. Ia totul pe rand si cu rabdare.

Horoscop weekend. BALANTA

Stii acel prieten care stie ce gandesti chiar daca nu scoti un sunet ? Zilele acestea vei trai multa satisfactie din conectarea cu cineva care iti da iubire neconditionata. Oricum, daca aceasta persoana tinde sa fie cot la cot cu nebuniile tale cand de fapt ai avea nevoie de o abordare realista, poate sa nu iti fie de prea mare folos. Tu ai o personalitate puternica si nu toti stiu cum sa iti spuna adevarul. De asemenea, posibil sa fie nevoie sa actionezi rapid pe un subiect legat de bani.

Horoscop weekend. SCORPION

Ai fost intr-un tipar de a tine cu dintii de ceva in ultimul timp, insa inainte sa se termine weekendul vei fi cu toate panzele sus din nou tot inainte. Este usor sa faci multe alegeri gresite daca nu esti liber sa faci lucrurile asa cum vrei tu. Trebuie sa ai grija sa nu faci o miscare ghidata gresit in cariera. Cineva iti poate da informatie falsa sau iti poate intretine sperante desarte. Vizualizeaza ce vrei tu sa obtii si vezi ce pasi realisti ai de facut ca sa ajungi acolo, insa nu face inca pasi majori.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Este timpul sa te mai relaxezi, sa te regrupezi si sa iti reincarci energia in loc sa tot alergi de colo colo. Include si partea spirituala in ecuatia de grija de sine. Este un moment foarte potrivit sa te scufunzi mai mult in practici spirituale. Daca spiritualitatea nu rezoneaza cu tine, ai putea sa citesti o carte ce te pasioneaza despre dezvoltarea personala sau sa explorezi un subiect metafizic. Vei primi intr-o forma sau alta ghidare ca sa iti intelegi mai clar scopul si ce te directioneaza Sinele inalt sa faci.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Apropierea pe care o simti cu cineva special te poate inspira sa impartasesti informatii sensibile. Totusi, un sentiment special de conexiune nu echivaleaza neaparat cu increderea. Ai grija ce informatii personale divulgi, ca sa nu regreti ulterior. Daca tu esti cel ce primeste informatii delicate, ai grija sa tii pentru tine. Faptul ca te simti familiar cu cineva nu inseamna ca persoana este pregatita sa primeasca tot felul de destainuiri. Pastreaza-ti secretele pana cand stii cu cine ai de-a face.

Horoscop weekend. VARSATOR

Uneori oamenii (poate partener sau prieten ori aliat apropiat) spun lucruri in momente prost alese sau spun ceea ce nu gandesc cu adevarat. Ai nevoie de abilitati vigilente de ascultare ca sa discerni barfele de adevar, spun astrologii. Daca ceva nu iti suna adevar in inima ta, probabil ca nu este adevar. Totusi, asta nu inseamna ca cineva iti spune minciuni. O relatie importanta va evolua mai usor daca nu pui totul la inima. Ai lucruri mai importante de care sa te ocupi acum, precum o accelerare substantiala spre un scop in cariera.

Horoscop weekend. PESTI

Ai putea petrece mult timp explorand o idee interesanta de munca doar ca sa descoperi ca nu functioneaza in lumea reala. Este bine sa fii creativ si sa iti folosesti imaginatia, dar va dura mai mult decat un vis ca sa implementezi aceasta idee. Fii ambitios si aduna datele de care ai nevoie. Ai putea sa te ciocnesti in opinii cu cineva care stie mai multe decat tine. Foloseste aceasta oportunitate ca sa afli tot ce poti de la oricine.

