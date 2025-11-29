Pensiile pentru luna decembrie vor fi distribuite în județul Iași conform intervalului standard, a declarat Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii Iași. Plățile prin Poșta Română sunt programate între 1 și 15 decembrie, în timp ce banii vor fi virați în conturile bancare începând cu 12 decembrie. Deoarece 1 Decembrie este zi liberă națională și subunitățile Poștei Române sunt închise, distribuirea efectivă a pensiilor prin poștă va începe marți, 2 decembrie. Această ajustare afectează doar data de începere a plăților prin poștă, fără a modifica suma sau graficul general. La nivelul județului Iași, în primele zile ale lunii decembrie erau în plată 158.098 de pensionari. Dintre aceștia, 96.329 primesc pensia direct în conturi, iar restul beneficiază de livrarea prin intermediul poștașilor. Conform datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pensia medie în județul Iași a fost, în luna octombrie, de 2.685 de lei, ușor sub media națională. Suma totală plătită pentru cei 150.627 de beneficiari din Iași în luna octombrie a fost de aproximativ 404,4 milioane lei.

La nivel național, în luna octombrie 2025 s-a înregistrat plata a peste 12,88 miliarde lei către 4.573.323 de pensionari. Pensia medie în România a fost de 2.817 lei, aproape identică cu cea din luna septembrie (2.816 lei), înregistrând o creștere medie de aproximativ 25 de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai numeroasă categorie de beneficiari rămâne cea a pensionarilor pentru limită de vârstă, cu 3,66 milioane de persoane, având o pensie medie de 3.162 lei. Datele CNPP arată o diferență de gen semnificativă: femeile primesc pensii medii mai mici (2.607 lei), cu peste 550 de lei sub pensia medie a bărbaților.

Un segment vulnerabil îl reprezintă pensionarii care au activat în agricultură. La nivel național, 421.429 de persoane din acest segment primesc pensii medii de 595 lei, beneficiind de completări de la bugetul de stat pentru a ajunge la pensia minimă stabilită pentru 2025, de 1.281 lei.

Pensia anticipată se menține printre categoriile cu venituri mai mari: 2.552 de persoane încadrate în această schemă au încasat, în medie, 3.656 lei în luna octombrie. Pentru pensia anticipată parțială, 69.543 de beneficiari au primit, în medie, 2.620 lei. Șefa CJP Iași a explicat că pensia anticipată nu este penalizată dacă persoana a depășit stagiul complet de cotizare. În Iași, cei pensionați anticipat în 2024 aveau în medie cu opt ani peste stagiul complet, rezultând o pensie medie de 3.333 lei, comparativ cu 2.597 lei pentru pensia la limită de vârstă.

Pensionarii de invaliditate reprezintă o altă categorie vulnerabilă, 399.787 de persoane primind, în medie, 1.102 lei la nivel național. Diferențele depind de gradul de invaliditate: pensia medie pentru gradul I a fost de 964 lei, pentru gradul II de 1.207 lei, iar pentru gradul III de 1.046 lei. Pensia de urmaș, primită de 437.332 de persoane, a fost de 1.518 lei, menținându-se la același nivel ca luna precedentă. Sistemul public mai include și ajutoare sociale (medie de 540 lei pentru 98 de beneficiari) și indemnizațiile I.O.V.R. pentru revoluționari (media lunară de 274 lei, distribuite către 319 persoane în luna octombrie).