”Dacă nici în momentul acesta domnii care moșmodesc aceste măsuri de austeritate nu înțeleg că măsurile sunt extrem de impopulare și că poporul deja se opune acestor măsuri înseamnă că nu există altă soluție decât să plece domnul Bolojan și să vină un alt guvern care să știe ce să facă, nu doar să ia de la săraci și să dea la bogați, că ăsta e singurul lucru pe care îl fac domnii aceștia din guvernul userist.

Eu vorbeam zilele trecute în spațiul public de plecarea de la guvernare până la sfârșitul lui noiembrie, dar cred că lucrurile se vor precipita atât de mult în următoarele două săptămâni încât domnul Bolojan va fi nevoit să demisioneze în septembrie”, a declarat Gheorghe Piperea.