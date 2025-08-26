Juristul ridică semne de întrebare cu privire la averea președintelui Dan și totodată, asupra donațiilor primite în campania electorală. În urma alegerilor, fostul primar a dezvăluit doar câteva nume ale donatorilor.

„În primul rând acele donații pe care le-a primit când era primar general și mai ales donațiile din timpul campaniei prezidențiale care au rămas banii lui. Cine i-a făcut aceste donații? Ce anume s-a întâmplat cu această finanțare? La o adică sunt banii lui și asta este.

Anunț o acțiune de verificare a averii lui Nicușor Dan, asta se va întâmpla în această toamnă. Care este majoritatea parlamentară care îl va susține și ce explicații va da, pentru că dacă nu dă explicații e caz penal. Atunci, partea de suspendare va deveni mai simplă”, a transmis Piperea într-un interviu.

12 milioane de euro este sprijinul în campania electorală raportat de către Nicușor Dan, din donații. Bugetul a fost cheltuit pe acțiuni de campanie. Ulterior, Dan a ajuns președinte. Potrivit legii, la solicitarea fostului candidat, banii din donații folosiți în campanie sunt decontați de la stat.