Miza sunt banii europeni pentru că riscăm să pierdem acești bani dacă țara noastră nu reușește să îi convingă pe oficialii de la Comisia Europeană că vom reuși să reducem deficitul până la noua țintă asumată - cea renegociată cu Comisia Europeană de 8,4% din PIB - și dacă nu reușim să îi convingem că am luat măsurile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple.

Mai exact, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare se vede în această după-amiază cu reprezentanții Comisiei Europene ca să le prezinte date din rectificarea bugetară care a fost făcută de guvern și, de asemenea, măsurile adoptate de Executiv, inclusiv acel pachet de măsuri fiscale care asumat de Guvern în Parlament și care a ajuns la Curtea Constituțională și în cazul căruia am văzut ieri o nouă amânare din partea Curții, ceea ce înseamnă că încă nu avem o pronunțare pe marginea acestui subiect și nu știmă încă dacă acele măsuri se vor aplica.

Asta îngreunează, practic misiunea ministrului de Finanțe, fiind greu de crezut că vom reuși să îi convingem pe reprezentanții Comisiei Europene că vom reuși să reducem deficitul în condițiile în care nu știm dacă măsurile se vor aplica, iar la rectificarea bugetară Guvernul a acordat sume la mai multe minister în plus față de cât aveau, și nu a fost o rectificare negativă, așa cum și-ar fi dorit premierul. De altfel, specialiștii avertizează că este posibil ca deficitul real să ajungă la 9% sau chiar la peste 9 %, și nicidecum la 8,4%, așa cum ne-am asumat în fața Comisiei Europene.