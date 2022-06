„Acesta este un moment unic şi istoric în relaţiile dintre Ucraina şi UE”, a salutat președintele Zelenski într-o postare pe Twitter. Acesta a mai notat că „viitorul Ucrainei se află în interiorul UE”.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn