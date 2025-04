Cu câteva ore înainte de a se îndrepta spre o slujbă ortodoxă de Paşte, sâmbătă seara, Putin a anunţat surprinzător încetarea focului pentru o zi, ordonând forţelor sale să „oprească orice activitate militară”. Gestul a fost făcut după ce SUA au anunţat că ar putea renunţa în câteva zile la medierea unei păci, dacă Moscova şi Kievul nu demonstrează că sunt serioase în privinţa negocierilor.

Luptele urmau să înceteze sâmbătă de la ora 18.00, ora Moscovei (şi a României), până duminică noaptea la miezul nopţii, a declarat Putin.

Dar Zelenski susţine că au existat sute de cazuri de bombardamente sâmbătă seara. La începutul zilei de duminică, forţele ucrainene au raportat 59 de cazuri de bombardament şi cinci tentative de asalt de-a lungul liniei frontului, a spus el.

„Rusia trebuie să respecte pe deplin condiţiile de tăcere a armelor”, a declarat Zelenski.

El a reiterat că Kievul este dispus să prelungească încetarea focului pentru 30 de zile, dar a spus că, dacă Rusia va continua să lupte duminică, la fel va face şi Ucraina.

„Ucraina va continua să acţioneze în oglindă”, a spus el.

A report by Commander-in-Chief Syrskyi on the frontline as of 6:00 a.m.



Across various frontline directions, there have already been 59 cases of Russian shelling and 5 assaults by Russian units. In the sector of the Starobilsk Operational Tactical Group, one combat engagement…