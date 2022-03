Volodimir Zelenski l-a informat pe Papa Francisc despre situația umanitară dificilă în care se află Ucraina și despre blocarea coridoarelor umanitare de către trupele ruse.

„Am vorbit cu Papa Francisc. I-am povestit Sfinției Sale despre situația umanitară dificilă și despre blocarea coridoarelor de salvare de către trupele ruse. Rolul de mediere al Sfântului Scaun în încetarea suferinței umane ar fi apreciat. Mulțumim pentru rugăciunile pentru Ucraina și pace”, a scris Zelenski pe contul său de Twitter.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd