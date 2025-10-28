Este o rețetă de zacuscă mai ușoară și mai veselă decât rețeta clasică, cu o paletă de culori care parcă invită la masă. Descoperă mai jos lista de ingrediente și pașii necesari pentru a prepara și tu rețeta de zacuscă de vinete cu legume mexicane.

Ingrediente:

2 kg vinete coapte

1500 g roșii bine coapte

1 kg ardei roșii

500 g ceapă

500 g amestec de legume mexicane

300 ml ulei de floarea-soarelui

2-3 foi de dafin

sare după gust

piper negru proaspăt măcinat

1 linguriță boia afumată

opțional: 1-2 ardei iuți pentru o notă picantă.

Mod de preparare

Primul pas constă în coacerea vinetelor și a ardeilor.

Coace legumele pe flacără, pe plită sau în cuptor (200°C), întorcându-le până coaja este arsă și pulpa moale. Curăță-le calde, pune-le la scurs într-o sită și apoi toacă-le mărunt.

După ce ai copt vinetele și ardeii urmează pregătirea roșiilor.

Opărește roșiile timp de 1 minut în apă clocotită, apoi curăță-le de pieliță și toacă-le mărunt. Poți folosi și suc de roșii de la borcan

Fierbe legumele mexicane timp de 4-5 minute în apă cu puțină sare, apoi scurge-le bine.

Într-o cratiță mare, pune uleiul și ceapa tocată fin. Călește ceapa la foc mic până când devine translucidă.

Adaugă ardeii copți și tocați, apoi roșiile. Lasă ingredientele să fiarbă la foc mic 20-25 de minute, amestecând din când în când cu o spatulă.

Pune vinetele și legumele mexicane peste ingredientele de pe foc. Adaugă foile de dafin, sarea, piperul și, dacă dorești, boiaua afumată sau ardeiul iute.

Fierbe totul la foc mic, amestecând periodic, până când zacusca capătă consistența dorită ( în 40-50 de minute este gata).

Pune zacusca fierbinte în borcane sterilizate, închide-le bine cu capacele din dotare, apoi fierbe-le la bain-marie timp de 30 de minute.

Lasă-le să se răcească sub o pătură, apoi depozitează-le în cămară.

sursa: Hello Taste