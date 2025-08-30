Primul avertisment se referă la intervalul de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21 și vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic

Zonele afectate sunt jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale, care vor experimenta temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade.

Al doilea avertisment este transmis pentru 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10 și vizează fenomene de instabilitate atmosferică

Zonele afectate: Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Al treilea avertisment vizează ziua de duminică, 31 august, orele 10 – 21 și se referă la fenomene de instabilitate atmosferică

Zonele afectate: Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Prognoza meteo 30 august. Final de vară cu surprize, între caniculă sufocantă și furtuni violente