România traversează o perioadă de vreme extremă, cu temperaturi ridicate și instabilitate atmosferică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că în aproape toată țara se menține căldura, iar sudul Olteniei și Munteniei va fi lovit de un val canicular. Indicele temperatură-umezeală va urca până la pragul critic de 80 de unități, ceea ce va aduce un disconfort termic accentuat pentru locuitori.

Zonele unde apar furtuni și grindină

Instabilitatea atmosferică se va accentua în vest, sud-vest și centrul țării. Acolo sunt așteptate înnorări temporar puternice, ploi torențiale, descărcări electrice și chiar grindină pe alocuri. Cantitățile de apă pot depăși 15–25 de litri pe metru pătrat, ceea ce ar putea provoca probleme locale. În restul regiunilor, cerul se menține variabil, iar soarele va domina mare parte a zilei. Vântul rămâne slab până la moderat, însă în Moldova, Banat și la munte sunt posibile intensificări scurte, asociate ploilor.

Cum arată temperaturile în București și în țară

Valorile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 11 și 21 de grade. În estul Transilvaniei, nopțile vor fi mult mai răcoroase, cu temperaturi care pot coborî chiar la 5–6 grade. Spre dimineață, izolat, se poate forma ceață, potrivit ANM. În Capitală, vremea se anunță caniculară, cu indicele temperatură-umezeală la pragul critic de 80 de unități. Bucureștenii vor resimți un disconfort termic accentuat, cerul va fi senin aproape întreaga zi, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Cum va debuta luna septembrie

Prima lună de toamnă începe cu temperaturi peste mediile climatologice. ANM precizează că vremea va rămâne caldă pe aproape întreg teritoriul României. În perioada 1–8 septembrie, regiunile sudice vor înregistra cele mai mari abateri față de normal, temperaturile depășind mediile obișnuite pentru început de toamnă. Cantitățile de precipitații nu vor depăși, în general, limitele normale ale săptămânii.

Evoluția vremii până la jumătatea lunii

Între 8 și 15 septembrie, sudul țării va continua să aibă temperaturi mai ridicate decât media sezonieră. În celelalte regiuni, valorile termice se vor apropia de cele obișnuite. Precipitațiile vor fi mai frecvente în centrul și nord-estul României, în timp ce restul teritoriului se va încadra în limitele climatologice ale perioadei.

