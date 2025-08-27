În noaptea de duminică spre luni, temperaturile au coborât brusc, iar dimineața, vârful Omu era acoperit de un strat de câțiva centimetri de zăpadă. Imaginile postate de meteorologi arată un peisaj hibernal autentic, completat de ceață densă și temperaturi de –1 grad Celsius.

Nu doar Bucegii au fost afectați: ninsoarea și frigul au fost resimțite și în alte zone montane, precum Obârșia Lotrului, Stâna de Vale, Poiana Stampei sau Iezer. În depresiunile din estul Transilvaniei, mercurul termometrelor a coborât sub 0 grade. La Miercurea Ciuc s-a înregistrat –1°C, un record negativ pentru această perioadă a verii.

Episod scurt, dar spectaculos

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie explică faptul că răcirea bruscă este un fenomen de scurtă durată. De marți, temperaturile revin treptat la valori normale pentru final de vară, iar până la sfârșitul săptămânii sunt așteptate din nou zile caniculare și disconfort termic accentuat în majoritatea regiunilor.

Climatologii atrag atenția că astfel de oscilații tot mai bruște sunt un semn clar al instabilității atmosferice generate de schimbările climatice. De altfel, lunile recente au adus atât zile sufocant de calde, cât și perioade cu furtuni puternice și răciri neașteptate.

Experții avertizează că Europa ar putea traversa o iarnă 2025–2026 mai capricioasă decât în alți ani. Modelele meteo arată un vortex polar mai slab și influențe ale fenomenului La Niña, ceea ce ar putea favoriza pătrunderea maselor de aer rece arctic pe continent. Ianuarie 2026 este văzut ca luna cu cel mai mare potențial pentru episoade de frig intens și ninsori abundente.

Vara care se prelungește în toamnă

Paradoxal, înainte de iarna ce se anunță imprevizibilă, România va continua să aibă parte de veri „prelungite”. Primele estimări arată că debutul lunii septembrie va aduce temperaturi de vară, cu valori peste mediile climatologice.

„Tendința ultimilor ani este clară: verile se întind adânc în toamnă, iar extremele meteo – de la caniculă la episoade de frig – devin tot mai frecvente”, explică specialiștii.