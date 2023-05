Ploaie torentiala

Este cod galben de vreme severă în aproape toată țara. Ciclonul care a făcut prăpăd in Spania, lovește și Romania. În mai multe județe din țară, ploile torențiale sunt însotițe de vânt puternic și grindină. 34 de județe plus Capitala se află sub alertă meteo până în această noapte.