Potrivit ANM, în intervalul 8 aprilie, ora 10:00 - 9 aprilie,ora 9:00, în Capitală, valorile termice se vor situa sub cele obișnuite perioadei. Cerul va avea înnorări temporare și trecător, îndeosebi în a doua parte a zilei, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14 - 15 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de trei grade.

De joi dimineața până vineri, la ora 10:00, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei din calendar. Cerul va avea înnorări și mai ales seara și noaptea, temporar, vor fi precipitații slabe, sub formă de ploaie și posibil lapoviță.

Vântul va sufla slab și moderat, maxima nu va depăși 13 grade, în timp ce minima va oscila între două și patru grade.

ANM precizează că, în intervalul 8 aprilie, ora 10:00 - 10 aprilie, ora 10:00, zona Municipiului se va afla sub o informare de vreme deosebit de rece.