Vremea schimbă foaia! Vânt puternic și ploi până sâmbătă: COD GALBEN, emis pentru 32 de județe

Sursă: Realitatea.Net

Meteorologii au emis pentru ziua de joi o avertizare Cod galben privind intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Munteniei și sud-estul Olteniei, unde viteza va atinge între 50 și 65 km/h. Totodată, un alt Cod galben, pentru ploi însemnate cantitativ și ninsori la altitudini de peste 1.800 m, rămâne în vigoare până sâmbătă seară în 32 de județe, inclusiv în București, unde temperatura maximă va fi de 11–12 grade.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineață, o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă până la orele serii, respectiv în intervalul 10.00-20.00, în judeţele Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, municipiul Bucureşti şi în cea mai mare parte a judeţelor Buzău, Prahova, Dâmboviţa şi Argeş.

În intervalul menţionat, în cea mai mare parte a Munteniei şi în sud-estul Olteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-65 de kilometri pe oră.

Temporar, vor fi intensificări ale vântului, joi, pe arii restrânse şi în restul teritoriului, vineri în regiunile vestice, iar de vineri noapte până sâmbătă seara în cele estice, cu viteze în general de 40-50 de kilometri pe oră.

Advertising

Advertising

La munte, vor fi rafale de 70-80 de kilometri pe oră.

O altă atenţionare Cod galben ce vizează ploi însemnate cantitativ, ninsori la peste 1.800 de metri altitudine şi strat de zăpadă, este în vigoare începând de joi, de la ora 10.00, și până sâmbătă, la ora 18.00, în judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Harghita, Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Covasna, Braşov, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, în municipiul Bucureşti şi parţial în Caraş-Severin, Hunedoara şi Alba.

Astfel, începând din dimineaţa zilei de joi, vor fi ploi, local însemnate cantitativ, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul şi estul Transilvaniei. Ploile vor avea şi caracter de aversă, iar vineri şi sâmbătă vor fi însoţite izolat de descărcări electrice şi vor fi condiţii de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare până la sfârşitul intervalului, cantităţile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat şi izolat de 40-60 de litri pe metru pătrat.

În Carpaţii Meridionali, iar din noaptea de vineri spre sâmbătă şi în Carpaţii Orientali, la peste 1.800 de metri altitudine, temporar va ninge şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în medie, de 10-20 de centimetri.

Cum va fi vremea în București

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de joi, vremea va fi vântoasă. Cerul va fi noros şi vor fi ploi moderate cantitativ (se vor acumula 10-15 litri pe metru pătrat). Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, cu viteze la rafală de 45-50 de kilometri pe oră, apoi va slăbi în intensitate, cu viteze de până la 35 kilometri pe oră. Temperatura maximă, în scădere faţă de ziua precedentă, va fi de 11-12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 7 grade.

Vineri, cerul va avea înnorări şi vor fi perioade în care va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, în creştere uşoară faţă de ziua anterioară, se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 6-8 grade.

Sâmbătă, cerul va fi temporar noros şi pe parcursul zilei vor fi averse, posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade.