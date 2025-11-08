În Capitală, cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade.

La munte, Cerul va avea înnorări și va ploua, ziua mai ales în masivele vestice și sudice, iar seara și în rest. În Carpații Meridionali (la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare) și în sudul Carpaților Occidentali, se vor acumula cantități de apă însemnate, de 15...25 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Munții Banatului și pe creste (viteze de 70...80 km/h). Valorile termice nu vor avea variații semnificative față de ziua precedentă și se vor situa în general ușor peste normalul perioadei.