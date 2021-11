Astazi, dimineaţa vremea se va menţine rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar în primele ore ale intervalului, pe alocuri, va fi nebulozitate joasă sau ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, în Moldova şi pe crestele Carpaţilor Meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 14 grade.***

In Bucuresti, vremea se va încălzi uşor, dar dimineaţa va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade.***

Maine, vremea se incalzeste usor, temperatura se va situa peste valorile normale la această dată, în special în zonele de deal şi de munte. Valorile termice maxime se vor încadra între 10 şi 18 grade, cu cele mai mari valori in zonele de deal. Cerul va fi variabil, pe alocuri cu nori josi dimineaţa, când izolat vor fi condiţii de burniţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări pe crestele montane.***

In Bucuresti, vremea va fi în general frumoasă şi va continua să se încălzească uşor. Cerul va fi variabil. Dimineaţa vor fi 0…1 grad, spre –2 grade in zona preoreseneasca si condiţii de formare a ceţii şi a norilor de nivel jos. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade.***

Sambata, cerul va fi variabil, cu nori de nivel jos în regiunile extracarpatice, local persistenti în cea mai mare parte a zilei. Izolat se va semnala burniţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări pe crestele montane şi în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 16 grade. Pe alocuri, mai ales dimineaţa, va fi ceaţă.*** .

In Bucuresti, in cea mai mare parte a zilei vor predomina norii de nivel jos şi vor fi condiţii de burniţă. Îndeosebi la începutul zilei, probabilitatea pentru ceaţă va fi ridicată. Vântul va sufla slab până la moderat. Dimineata, 1...2 grade, spre –1 grad în zona preorăşenească si temperatura maximă, in jur de 11 grade.