Pe rețelele sociale au apărut numeroase imagini cu acoperișuri distruse, copaci căzuți și străzi acoperite de resturi și obiecte aruncate de vânt.

Potrivit presei franceze, una dintre macaralele prăbușite a căzut peste un institut medico-educațional. La fața locului au intervenit 80 de pompieri, 50 de polițiști și 20 de membri ai serviciului de urgență medicală.

Autoritățile au anunțat că mai multe străzi sunt blocate din cauza copacilor căzuți, iar echipele din teren lucrează la eliberarea și securizarea zonelor afectate.