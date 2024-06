Magistratii de la Judecatoria Mangalia au luat o decize in cazul lui Vlad Pascu, soferul drogat care a ucis doi tineri in localitatea 2 Mai. Judecătorii au respins judecarea lui Vlad Pascu sub acuzația de „omor calificat”și au decis ca încadrarea juridica a dosarului să fie „ucidere din culpa”.