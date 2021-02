"Corpul de control va face câteva cercetări în acest moment, verifică pe baza datelor medicale, datele medicale nu se schimbă de la o zi la alta. (...) Corpul de control nu poate să schimbe ceva ce s-a făcut sau nu bine pentru acest pacient. Exact în momentul în care am aflat, m-am implicat personal ca acest pacient să fie transferat urgent într-un loc în care sa poată fi tratat. Implicarea personală înseamnă că am desemnat un secretar de stat şi l-am sunat pe dr. Raed Arafat, pentru că DSU se ocupă, conform unui protocol între DSU şi Ministerul Sănătăţii, verifică dacă exista locuri în străinatate, se ocupă de transferul pacientului", a precizat Voiculescu.



El a adăugat că este vorba despre un protocol semnat între DSU şi Ministerul Sănătăţii de mai bine de 6 luni, conform căruia se verifică dacă există locuri în străinatate în vederea transferului unui pacient.



"M-am implicat încercând să grăbesc transferul pacientului, l-am sunat pe dr. Arafat, m-am interesat de ce nu l-a transferat şi m-am asigurat că va fi transferat. Procedura este foarte clară, stabilită. Pacientul, dacă nu poate fi tratat în România, trebuie să fie transferat cât mai curând în străinatate. Problema, dacă am înţeles eu bine, problema de fond este că în străinatate nu există foarte multe locuri în care aceşti pacienţi să fie transferaţi, pe de o parte de criza COVID şi există şi alte motive. În cazul de faţă, am înţeles ca a fost mai întâi o problemă legată de locul în care să fie transferat şi a existat o problemă legată de avionul de la DSU, care a fost rezolvată în câteva ore", a mai spus Voiculescu.

Anterior acestora declarații, Ministerul Sănătății anunța decesul bărbatului în vârstă de 51 de ani care a suferit o arsură prin electrocutare la finalul lunii ianuarie și care a fost transferat la un spital din Belgia, după ce a fost inițial plimbat prin spitalele din țara noastră, unde s-a ales și cu niște infecții nosocomiale.