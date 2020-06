Virgil Popescu, la Realitatea PLUS: Nu am ieșit din starea de pandemie

Date privind noile raportări de SARS-CoV-2. Ce se întâmplă în spațiul public

Ministrul Economiei a criticat comunicarea PSD-ului din ultimele zile în materie de COVID-19.

Virgil Popescu: „De vreo câteva zile, numărul cazurilor este în creștere. Pe mine mă pune pe gânduri. Economia trebuie să funcționeze. Nu văd decât un populism ieftin al PSD-ului, care pune sub semnul întrebării poziția medicilor specialiști. Nu am ieșit din starea de pandemie. Trebuie să fim atenți și prudenți în măsurile pe care le luăm. Atât timp cât respectăm regulile și vom fi oameni raționali și nu vom politiza pandemia, eu cred că lucrurile pot fi ținute sub control și să meargă în direcția bună. Ciolacu își caută ancore pentru campania interioară din PSD. Îmi pare rău că nu înțelege Ciolacu că pandemia nu e o temă nici de campanie internă. Trebuie să fim foarte responsabili în această perioadă. Putem vorbi despre economie, despre banii de la Bruxelles, dar nu despre sănătatea românilor. Vom avea în continuare grijă de sănătatea românilor. ”