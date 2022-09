Sunt violențe extreme în Liban din cauza situației tot mai grele în care se află oamenii. Rămași fără apă potabilă și curent, oamenii au ieșit pe străzi și au distrus totul în cale. În orașul Tripoli, protestatarii furioși au luat cu asalt o centrală electrică. Conform Băncii Mondiale, Libanul se confruntă cu cea mai gravă criză economică din ultimii 150 de ani și în acest moment este o criză fără precedent de carburanți.

Protesters try to storm the Deir Ammar power station in Tripoli in Lebanon against the electricity shortage caused by the severe shortage of fuel and which leads to water cuts for the population.#Lebanon #protest #news #BREAKING pic.twitter.com/MNUbHGzH9H