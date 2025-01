Șoferul român, angajat al unei firme de transport, a comis o eroare de navigare și a ajuns într-un cartier rezidențial. Într-o încercare disperată de aieși din situația neplăcută, a decis să traverseze un pod mic, destinat exclusiv bicicletelor și pietonilor, cu un camion de 18 metri. Ce a urmat a fost o scenă dezolantă, surprinsă de un locuitor al zonei.

Werner van Well, un localnic care se îndrepta spre locul de muncă, a fost martor la momentul în care camionul a încercat să treacă podul. „Nu-mi venea să cred ce văd! Am scos telefonul și am filmat întreaga întâmplare”, a declarat acesta pentru Rijnmond. În scurt timp, videoclipul său a devenit viral, captând atenția internațională.

Incidentul s-a petrecut pe un pod care leagă Laan van Braets de Smitsweg. Deși este parte dintr-o rută de urgență și a fost construit pentru a suporta vehicule grele, precum cele de pompieri, podul nu a fost conceput pentru a face față unui camion atât de voluminos. În urma evenimentului, podul a suferit daune considerabile pe laterale. Lucrările de reparare sunt întârziate din cauza lipsei pieselor necesare.

Primăria din Dordrecht a contactat compania românească la care este angajat șoferul. Reprezentanții firmei au declarat că șoferul are „multe experiență”, însă autoritățile locale intenționează să solicite despăgubiri pentru daune. „Departamentul nostru juridic analizează cazul”, a spus un purtător de cuvânt al primăriei.

Pericol pentru șoferi. Ceață densă, ghețuș și chiciură în șapte județe, orele următoare