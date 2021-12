Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Licitația pentru imobilul considerat monument istoric va avea loc la finalul lunii ianuarie.

Anunţul publicat de primărie precizează că proprietarul casei are domiciliul în Italia, iar imobilul a fost luat prin sechestru din cauza datoriilor. Prețul va porni de 218 mii de euro. In clădirea care i-a aparţinut lui Ştefan Cicio-Pop, avocat și om politic cu un rol determinant in Marea Unire de la 1918, a avut sediul si Consiliul Naţional Român Central.

Potrivit unui anunţ publicat de Primăria Arad, licitaţia va avea loc în 28 ianuarie 2022 şi este organizată de Direcţia Venituri - Serviciul Urmărire Venituri. Anunţul pecizează că proprietarul are domiciliul în Italia, iar imobilul "a fost indisponibilizat prin procesele verbale de sechestru nr. 89385/25.03.2019, nr. 582969/26.08.2021 şi nr. 742047/15.11.2021".

Imobilul, situat în zona ultra-centrală a municipiului Arad, pe strada care poartă chiar numele lui Ştefan Cicio Pop, are un teren de 544 metri pătraţi şi o casă de 438,38 metri pătraţi, iar preţul de la care va porni licitaţia va fi de 1.080.000 lei (218.000 euro) fără TVA.

„Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare", se arată în anunţul publicat de Primăria Arad.