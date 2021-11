În curtea celui mai mare spital din Buzău, șapte ambulanțe sunt folosite ca o extensie a secției de COVID. Pacienții sunt tratați acolo de medici pentru că în spital nu mai este niciun loc disponibil. Iar printre salvări sunt și mașini lângă care vezi câte un tub de oxigen. În interior, sunt oameni care se luptă să trăiască, în așteptarea rezultatului testelor.

,,Am ajuns oficial la 182 de paturi Covid și 17 la ATI și avem deja internați 242 de pacienți Covid’’, a declarat Claudiu Damian, managerul Spitalului Județean din Buzău.

Doamna din imagini așteaptă în propria mașină de mai bine de 24 de ore. A venit cu mama sa după ce timp de o săptămână s-a tratat acasă cu vitamine și medicamente. Mărturisește că a încercat de multe ori să o convingă să se vaccineze, însă fără rezultat.

,,Tratament n-am primit pentru că nu avem rezultatele la niciun fel de analiză. Eu am venit cu punga de tratamente, cu vitaminele mele pentru că o tratez de șase zile. A fost căpoasă, regretă că nu s-a vaccinat. La salvare am sunat de luni, de la ora 11.27, am așteptat 26 de ore, ne spuneau că nu au salvări’’, a precizat femeia.

Și tânărul din imagini stă în mașină de o noapte și o zi. Tatăl său respiră foarte greu și este conectat la tubul de oxigen.

,,Are saturația foarte mică. Are nevoie de tubul de oxigen. Cu el are 75 și fără are 50. Are diabet și am zis momentan nu, dar se pare ca am facut o greșeală’’, a mărturisit tânărul.

,,Sunt foarte mulți pacienți care vin zilnic cu afectare medie sau mare pulmonară. Oxigenarea fiind de 80, 83 și de abia cu oxigen ajung la 92, 93%’’, a precizat managerul spitalului.

Imaginile din interiorul spitalui completează amploarea dezastrului din întregul sistem sanitar românesc. Bolnavii stau cu paturile lipite unul de celălalt.

Pacienții din ambulanță sunt apoi aduși aici, într-o zonă care face parte din Unitatea de primiri Urgență. Spațiul este atât de mic încât pacienții efectiv stau umăr la umăr. În momentul de față sunt internate 10 persoane cu forme medii și grave.

În alt salon, tot de la Camera de Gardă, zace trupul neînsuflețit al unei femei care a pierdut lupta cu virusul.

,,De la gripa spaniolă nu s-a mai întâmplat așa ceva. Pentru noi este echivalentul unui război, echivalentul unui dezastru, înțelegeți?’’, a afirmat medic șef UPU.

Pacient cu Covid-19: Nu mai aveam aer, respirație.

Reporter Realitatea PLUS: De câte zile vă simțiți rău?

Pacient cu Covid-19: De o săptămână. Am luat așa medicamente, de la medic. Am zis că îmi trece. Am făcut mare prostie, că am stat acasă! N-a fost bine, era să mor

Toți le mulțumesc cadrelor medicale care au grijă de ei și speră și în ajutorul de la Dumnezeu. Domnul din imagini ne-a povestit că nu a crezut în virus. Nu s-a vaccinat, așa cum este cazul celor mai mulți dintre pacienți

,,Nu am cuvinte de mulțumire pentru tot personalul care îngrijește de noi. Noi suntem vinovați, nu ei’’, spune un alt bolnav.

Medicii ne-au povestit că deseori pacienții se roagă împreună să treacă cu bine peste această grea încercare.